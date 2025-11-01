Источник вдохновения: Алена Свиридова рассказала о любимых местах Крыма

Певица и заслуженная артистка России Алена Свиридова рассказала, какие места в Крыму считает особенными, что советует попробовать туристам и почему полуостров остается для нее источником вдохновения, сообщает «Крымская газета» .

Алена Свиридова призналась, что ее любимое место в Крыму — Керчь, где она родилась и проводит каждое лето. Певица отметила, что этот город для нее — место силы и источник вдохновения. Также Свиридова выделила Севастополь с его морской атмосферой и историей, а среди природных достопримечательностей назвала Ялту, Чуфут-Кале, Мраморную пещеру и озеро Чокрак.

Для гостей полуострова артистка рекомендует экскурсию в Аджимушкайские каменоломни, чтобы почувствовать значимость исторических событий. Для отдыха и веселья она советует посетить озеро Чокрак с его лечебной грязью, а для любителей природы — отправиться на Опук или Генеральские пляжи.

Свиридова рассказала, что для уединения предпочитает свой сад с видом на море. Среди культурных мест она выделила Херсонес, особенно в летний сезон, когда проходят театральные постановки под открытым небом. По словам певицы, атмосфера античности и естественная акустика древнего театра производят сильное впечатление.

Говоря о гастрономии, Свиридова посоветовала попробовать рапаны, мидии, свежую ставриду и барабульку, а также баклажанную икру, которую готовят во многих крымских семьях. В качестве сувенира она рекомендует подушку-валик с можжевельником и крымскими травами, сохраняющую аромат полуострова.

Свиридова подчеркнула, что Крым для нее — не только родина, но и неиссякаемый источник вдохновения и теплых воспоминаний.

