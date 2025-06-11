Лишь цифра: Дмитрий Колдун рассказал, как будет встречать 40-летие

11 июня певец Дмитрий Колдун отмечает свое 40-летие. Однако эта цифра для него лишь повод принимать очередные поздравления, жизнь у артиста бьет ключом, и он совершенно не думает о своем возрасте, сообщает сайт MK.Ru .

Как рассказал сам артист, времени задуматься о возрасте у него нет. Сейчас в его жизни все хорошо, и все идет по плану, поэтому он не видит смысла отчаиваться, ведь 40 лет бывают лишь раз в жизни. Свой день рождения он провел на работе, которая воспринимается им как праздник на сцене.

«У меня нет и не было никаких предрассудков на этот счет. Я просто живу и стараюсь сделать так, чтобы всем было хорошо. Что касается итогов, я их начинаю подводить только тогда, когда прихожу в такие места, как сейчас. Естественно, чего-то я добился, чего-то нет, но это моя жизнь, которая складывается своим, особенным образом, как у любого человека», — добавил певец.

По словам Колдуна, самым лучшим результатом на сегодняшний день он считает наличие семьи и двоих детей, возможность выходить на сцену и радовать своих зрителей. За свой успех он благодарен богу, родителям.

Отмечать свой день рождения артист не привык так, «чтобы летало все вокруг». Для Колдуна день рождения — семейный праздник, так как ему вполне хватает публичности на сцене. Даже на его свадьбе было всего 25 гостей, с учетом того, что люди были приглашены как со стороны жениха, так и невесты.