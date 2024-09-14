Левакова: во втором сезоне московского театра «Кашемир» покажут четыре премьеры

Столичный театр «Кашемир» открыл второй театральный сезон. Для них подготовили четыре премьеры, сообщает пресс-служба учреждения.

В первом театральном сезоне зрителям представили в «Кашемире» два новых спектакля. Гостям показывали постановку «Москва-Петушки», за основу которой взята известная книга Венедикта Ерофеева, а также ситком «Фауст. Четвертая стена». Его ставили по пьесе Николая Евреинова.

Во втором сезоне, который проходит в 2024 и 2025 годах, в «Кашемире» представлены четыре новых спектакля. При этом постановки будут показывать не только во Дворце на Яузе, но и в других местах, заявили учредители театра арт-директор Ирина Левакова и генеральный продюсер Андрей Черкасов.

На презентации второго сезона присутствовали артисты и работники сцены. Черкасов отметил, что они играли в «Кашемире» роли в предыдущих спектаклях.

Первый новый спектакль покажут 24 и 25 сентября в театральном центре «На страстном», рассказала Левакова. Это психологический триллер под названием «Человек, который ждет». Он поставлен по сюжету писателя из Италии Алессандро Баррико под названием «Море океан».

Вторая премьера состоится 1 ноября в театральном центре «На Страстном». Там покажут романтическую драму «Без Есенина». За основу взят сюжет пьесы Влада Васюхина.

Третий новый спектакль «Гамлет» поставлен совместно театром «Кашемир» и Открытым театральным пространством Арт-Платформа по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Увидеть его можно с 28 по 30 ноября в Новом Манеже.

Четвертая премьера — спектакль под названием «Золотой Храм». Его поставили по роману писателя из Японии Юкио Мисимы.

«Спектакль выйдет в феврале 2025 года», — сказала Левакова.

Ранее продюсер Дмитрий Бикбаев заявил, что через 10 дней театр «Кашемир» приступит к репетициям спектакля «Гамлет». Книгу решили поставить на сцене, поскольку у современного общества есть запрос на это.