Бикбаев: через 10 дней театр «Кашемир» приступит к репетициям спектакля «Гамлет»

По словам исполнителя главной роли в спектакле, идея поставить «Гамлета» именно сейчас принадлежит режиссеру Гульнаре Головинской.

«Давно известно, что «Гамлет» возникает на подмостках сцены тогда, когда в стране идут какие-то серьезные изменения, фундаментальные процессы», — отметил он, отметив, что сейчас в Москве во многих театрах заявлены премьеры этой трагедии Шекспира.

Актер считает, что предстоящие премьеры «Гамлета» свидетельствуют о соответствующем запросе общества на это. Посмотреть спектакли можно будет в Ленкоме и в Театре на Малой Бронной у Богомолова.

Бикбаев рассчитывает, что его Гамлет получится ни на кого не похожим.

«Я надеюсь, что каждый Гамлет у каждого актера, который соприкасается с этой ролью, получается уникальным. Роль — это в той или иной степени отражение эмоционального опыта каждого человека, каждого артиста. Понятно, что у каждого абсолютно свой, непохожий на других жизненный опыт своих переживаний. Каждый Гамлет будет уникальным в силу того, что его воплощают разные люди», — объяснил он.

Собеседник редакции верит, что его Гамлет будет очень понятным, несмотря на то, что текст Шекспира непростой, место действия — Дания, все происходит много веков назад.

«Я хочу, чтобы он был максимально понятным, и чтобы его можно было почувствовать современному человеку», — сказал он.

Бикбаев предполагает, что постановка «Гамлет» заинтересует зрителей среднего возраста, потому что сам Гамлет — герой среднего возраста. Он проходит те кризисы, с которыми люди сталкиваются в определенном возрасте. Этот герой будет созвучен тем, кому за тридцать.

Дмитрий Бикбаев обратил внимание, что актеры театра «Кашемир» только входят в репетиционный период, но уже понятно, что это будет история и про актеров, и про общество.

«Прежде всего, это глубоко человеческая история, она очень личная. Связана она с потерей отца, с принятием себя в новом статусе, принятием тяжелых жизненных обстоятельств, которые способны раздавить человеческую личность», — заключил Бикбаев.

Театр «Кашемир» открывает второй сезон. В новом сезоне в репертуар добавятся четыре новых спектакля в постановке известных режиссеров и с участием популярных актеров.