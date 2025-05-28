Летний фестиваль Ильи Авербуха впервые пройдет в Ленинском округе 1 июня

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» 1 июня стартует летний культурный фестиваль от продюсерской компании Ильи Авербуха. «Каникулы» будут длиться каждые выходные в течение пяти недель подряд и объединят под открытым небом природу и творчество. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«В начале 1900-х годов началась мода на подмосковные дачи. С тех пор усадьба Горки в летние месяцы наполняется жизнью. В разные годы в Горках жила семья московского градоначальника Анатолия Рейнбота, три сестры Бахрушины, а после революции — семьи первых лиц Советского государства. После прогулок вместе с гостями они собирались за чайным столом, беседовали, читали, слушали музыку. Фестиваль «Каникулы» — это прекрасное продолжение традиций лучшего летнего отдыха, своеобразный выход из суеты, который в наше время более ценен, чем 100 лет назад», — сказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуда.

Он добавил, что миссия «Каникул» — создать бесконечный праздник свободы в уникальном историческом месте. В разные тематические дни жителей и гостей Ленинского округа ждет джаз, сказки, театр, кино, мероприятия, посвященные молодежной культуре и ностальгии, а также уютные зоны отдыха с гамаками и шезлонгами, площадки для йоги, мастер-классов и дискуссий.

Так, 1 июня можно будет посетить «Литературный час» с Елизаветой Арзамасовой, услышать выступления учеников академии Игоря Крутого, поиграть в бадминтон, пинг-понг и шахматы.

Кульминацией фестиваля «Каникулы» станет церемония закрытия, которая состоится 6 июля. В Ленинском округе выступит группа Uma2rman с оркестром, а главным режиссером мероприятия станет Илья Авербух.

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