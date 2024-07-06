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День семьи, любви и верности пройдет в Подольске

Приближается День семьи, любви и верности. В эти выходные для подольчан подготовили насыщенную программу, передает пресс-служба администрации городского округа.

Основное празднование пройдёт в парке имени Виктора Талалихина 6 и 7 июля. Концерт, ярмарка, мастер-классы понравятся всем, как самым маленьким, так и взрослым.

Музей «Подолье» подготовил тематические пешеходные экскурсии. Все они — бесплатные. Приходите со своими родными и близкими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом гостей региона ждут уникальные фестивали и выставки.

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм на территории Подмосковья и рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали каждый год привлекают все больше участников и гостей», — сказал Воробьев.