Легендарный диван из сериала «Друзья» продадут на аукционе в США

Один из главных атрибутов сериала «Друзья», диван из Центральной кофейни, планируют продать на аукционе в США. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Аукцион проведут в Лос-Анджелесе. Начальная цена дивана составит около трех тыс. долларов.

На аукционе также продадут около 100 предметов, которые использовались при съемках. Например, среди лотов будет мебель из жилища Росса Геллера и одежда главных героев. Мероприятие организуют к 30-летнему юбилею сериала «Друзья».

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