Лавров высоко оценил идею возрождения «Интервидения»

сегодня в 21:11

По словам российского министра, Россия увидела спрос на проведение события — этого захотели многие государства. При этом партнеры Москвы практически сразу одобрили данную идею.

Они положительно откликнулись на возрождение «Интервидения».

Финал конкурса стартовал в субботу вечером в Москве. Он проходит на концертной площадке «Live Арена». В событии принимают участие представители 23 стран.