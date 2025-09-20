Лавров высоко оценил идею возрождения «Интервидения»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал идею возрождения музыкального конкурса «Интервидение» прекрасной, сообщает РИА Новости.
По словам российского министра, Россия увидела спрос на проведение события — этого захотели многие государства. При этом партнеры Москвы практически сразу одобрили данную идею.
Они положительно откликнулись на возрождение «Интервидения».
Финал конкурса стартовал в субботу вечером в Москве. Он проходит на концертной площадке «Live Арена». В событии принимают участие представители 23 стран.