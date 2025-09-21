сегодня в 12:42

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва заметила попытки сорвать музыкальный конкурс «Интервидение». Однако все они были провальными, сообщает ТАСС .

По его словам, были попытки оказать давление на участников конкурса.

«Эти попытки провалились», — сказал министр

Финал «Интервидения» состоялся 20 сентября в Москве. На сцене выступили представители более 20 стран. Победу одержал артист из Вьетнама Дык Фук.

Однако певица Vassy, которая должна была представлять США на конкурсе, не приехала в РФ. Это было вызвано беспрецедентным политическим давлением со стороны Австралии.

Ранее Ларов прокомментировал это событие. Он отметил, что Россия не гонится за политическим эффектом конкурса.