Лавров: были попытки сорвать «Интервидение»
Фото - © Медиасток.рф
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва заметила попытки сорвать музыкальный конкурс «Интервидение». Однако все они были провальными, сообщает ТАСС.
По его словам, были попытки оказать давление на участников конкурса.
«Эти попытки провалились», — сказал министр
Финал «Интервидения» состоялся 20 сентября в Москве. На сцене выступили представители более 20 стран. Победу одержал артист из Вьетнама Дык Фук.
Однако певица Vassy, которая должна была представлять США на конкурсе, не приехала в РФ. Это было вызвано беспрецедентным политическим давлением со стороны Австралии.
Ранее Ларов прокомментировал это событие. Он отметил, что Россия не гонится за политическим эффектом конкурса.