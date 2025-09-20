сегодня в 23:03

Глава МИД РФ прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отказ американской певицы, гражданки Австралии Vassy от участия в «Интервидении», сказал, что Россия не гонится за политическим эффектом конкурса, сообщает ТАСС .

Он отметил, что Москва заинтересована во взаимном культурном обогащении участников. Одна из задач фестиваля — чтобы «изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах».

Vassy не выступила на конкурсе «Интервидение» из-за политического давления со стороны правительства Австралии.

Ранее Лавров высоко оценил идею возрождения «Интервидения», назвав ее «прекрасной». Он подчеркнул, что Россия заметила спрос на конкурс со стороны других государств.