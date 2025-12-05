Лариса Долина призналась, почему молчала из-за скандала с квартирой

Долина не комментировала скандал с квартирой из-за шока и запрета на разглашение

Российская певица Лариса Долина объяснила свое длительное молчание по поводу скандальной истории с продажей квартиры сначала состоянием шока от случившегося, а затем обязательством о неразглашении информации.

«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, в интересах следствия <…> я подписку дала о неразглашении», — сказала Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Она подчеркнула, что полная картина произошедшего станет доступна общественности только сейчас.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России назначил на 16 декабря рассмотрение апелляции на решения судов предыдущих инстанций по иску Ларисы Долиной против матери-одиночки Полины Лурье, которая купила квартиру у певицы, но осталась без недвижимости и 112 млн рублей.

В августе 2024 года стало известно о том, что Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники систематически связывались с ней с апреля по июнь, убеждая перевести все сбережения на «безопасный счет» якобы для их спасения от незаконных действий.

В итоге артистка перевела свои средства на счета, контролируемые мошенниками, а также продала свою квартиру. Осознав обман, она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Впоследствии на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка купли-продажи ее жилья была признана недействительной. Московский городской суд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на решения нижестоящих судов.

Верховный суд РФ представляет собой последнюю инстанцию для подачи апелляции. Покупательница квартиры Полина Лурье подала туда соответствующую жалобу. Верховный суд, в свою очередь, привлек к делу дочь и внучку певицы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.