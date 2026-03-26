Квоты убьют умное зарубежное кино: в России предсказали кризис индустрии

Введение квот и новых сборов может добить авторское кино в прокате и окончательно отпугнуть зрителей от кинотеатров, сообщил РИАМО кинокритик Давид Шнейдеров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минкультуры РФ поскорее заняться квотированием зарубежного кино в прокате. До этого предложение о квотировании и входном взносе в 5 млн рублей для проката зарубежных картин озвучил режиссер Никита Михалков.

«Введение квотирования приведет к тому, что исчезнет все авторское кино, все умное кино. Оно уйдет в интернет, к пиратам. И наступит крах российской киноиндустрии, потому что люди перестанут вообще ходить в кинотеатры. Ссылки на Францию более чем несостоятельны, потому что квотирование там было отменено в 1950 году как мера, угрожающая существованию французского кинематографа. Там введена очень жесткая, продуманная система сборов и налогов», — сказал Шнейдеров.

Он добавил, что введение предложенных мер, включая инициативу Никиты Михалкова с выплатами в размере 5 000 000 рублей, может привести к фактическому исчезновению авторского кино, поскольку такие суммы окажутся неподъемными для большинства участников рынка. Дистрибьюторы перестанут закупать подобный контент, а даже в случае гипотетического возвращения крупных студий это не изменит ситуацию: для мейджоров такие выплаты некритичны, тогда как независимые режиссеры, такие как Вуди Аллен и Джим Джармуш, окажутся вытеснены с рынка, в результате чего репертуар сведется к крупным франшизам, а интеллектуальное кино фактически исчезнет.

Про Китай

«Если вы обратили внимание, огромное количество фильмов в Голливуде снимается совместно с китайцами, вплоть до „Миссии невыполнима“. Эти фильмы не попадают под квотирование. Поэтому огромное количество голливудской продукции идет в китайские кинотеатры. Голливуд придумал выход, китайцы охотно на него согласились. И вкладывают огромные деньги в американскую киноиндустрию», — рассказал критик.

Шнейдеров отметил, что в России сейчас примерно 74% проката занимают отечественные фильмы.

«За прошлый год провалилось в прокате 95% отечественного кино. <...> Никакое квотирование не поможет производству качественного продукта», — резюмировал эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.