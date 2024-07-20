Кузнецов: культурные мероприятия Подмосковья помогают комфортно провести время

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Министерство культуры и туризма Московской области 20 и 21 июля проводит в Зарайске фестиваль-путешествие «Достоевский», передает корреспондент РИАМО.

«Мы должны создавать условия, чтобы жители Москвы и Подмосковья, выезжая на культурные мероприятия, чувствовали себя комфортно», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Он добавил, что Зарайск притягателен не только именем Федора Михайловича Достоевского.

«Здесь находится театральный музей Бахрушина. В Зарайске жили многие известные люди», — отметил Кузнецов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей на фестиваль-путешествие «Достоевский».

«Спасибо художественному руководителю фестиваля Евгению Миронову, вместе мы постарались объединить творчество Федора Михайловича и современные жанры: театр, перформансы, саунд-арт и современное искусство», — заявил Воробьев.