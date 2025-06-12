Культовая хоррор-игра Silent Hill 1999 года получит ремейк

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Японский издатель и разработчик видеоигр Konami анонсировал ремейк вышедшей в 1999 году игры, теперь она выйдет на PlayStation 5 и ПК, сообщает Газета.ru .

За проект возьмется польская студия Bloober Team. Она недавно выпустила ремейк Silent Hill 2, который был высоко оценен.

Объявленный ремейк говорит о продолжении сотрудничества Bloober Team и Konami. Они вместе намереваются возродить успешную франшизу Silent Hill.

Разработчики во время презентации были скупы на детали. Известно только то, что ремейк первой части Silent Hill будет использовать тот же движок и технологические решения, что и ремейк Silent Hill 2.

Пока что Konami представила короткий тизер, где в кадре показан анимированный логотип проекта. Ремейк Silent Hill выйдет на PlayStation 5 и ПК.

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