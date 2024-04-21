Кулинарный историк Сюткин назвал любимые блюда классиков русской литературы

«В России кулинарная революция немного задержалась. Повара зачастую — это крепостные люди, и ждать от них кулинарных экспериментов было сложно. Для того времени важно было не просто поесть, а наесться!» — сказал Сюткин.

Он подчеркнул, что Александр Сергеевич Пушкин любил посещать рестораны и отведать изысканных блюд, однако гурманом он не был. Его обед составляли щи или зеленый суп с крутыми яйцами, рубленые большие котлеты со шпинатом или щавелем, а на десерт русский поэт предпочитал варенье с белым крыжовником.

По словам эксперта, Антон Павлович Чехов завтракал чаем, яйцами, ветчиной или свиным салом. На обед его ждал суп с гусем. В 5 часов варили в лесу кашу из пшена и свиного сала, а на ужин снова чай и ветчина. В 1887 году Чехов писал родным о «здоровеннейшей» порции ростбифа, которую он отведал в одном из трактиров Славянска.

В 1852 году в подмосковной усадьбе «Абрамцево» Николай Васильевич Гоголь приготовил тогдашний вариант знаменитой сегодня пасты альфредо. Он смешал макароны с огромным количеством масла, солью, перцем и в самом конце добавил изрядное количество пармезана. Побывав в Италии, Гоголь не мог не привезти оттуда рецепт пасты.

Алексей Николаевич Толстой питал страсть к вкусной еде, приобретенную во время эмиграции в Париже. Вернувшись в Россию, он скучал по «высокой» кухне, однако ничего не мог поделать, поскольку в стране был голод. В гостях у Анны Ахматовой в 1923 году Толстой с порога начал рассказывать, как питался во время путешествия по Волге: икра, копченая рыба, сливки, фрукты и «особенные» огурцы.

Сюткин добавил, что в 1925 году в столичном ресторане «Мышиная гора» за одним из столиков сидел Сергей Есенин и с аппетитом ел сосиски с тушеной капустой, запивая пивом. В это время поэт должен был находиться в больнице, однако сбежал. Он очень любил борщ, гречневую кашу, картофельное пюре и другую «простую» еду.