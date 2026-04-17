«Кулич» украли: завирусившийся к Пасхе трек присвоил ИИ-артист

В интернете стремительно набрала популярность песня, которую слушатели окрестили «Гимном Пасхи 2026». Автор композиции Дарья заявила, что трек украл ИИ-музыкант и выпустил его к православному празднику на стриминговых площадках. Оставлять ситуацию в таком виде она не планирует и хочет добиться справедливости.

«Ребят, а может суету наведем и отменим этих ИИ-артистов? Ну вдруг у нас получится сделать музыкальную революцию?» — задалась вопросом автор украденной композиции.

По словам Дарьи, после прослушивания украденной версии у нее впервые появилось желание подраться с «ребенком», так как трек исполняется детским голосом. Однако, как выяснилось, кража не ограничилась одним хитом. ИИ-артист Ииишка еще опубликовал на стримингах песню «Математика», которая также была создана петербурженкой и ее дочкой.

«Вот так вот, оказывается, происходит», — комментирует она ситуацию.

Автор раскрыла личность предполагаемого нарушителя. По ее данным, за образом ИИ-артиста Ииишка стоит человек, имя которого она уже выяснила, но не понимает, как его найти. Она призывает подписчиков помочь с репостами и ищет компетентных людей, которые знают, каким образом можно защитить свои права на украденную песню.

С одной стороны, Дарья признает, что кража — это показатель народного признания: песня получила такой ажиотаж, что на нее позарились. С другой стороны, автор подчеркивает, что воровать плохо, а закрывать на это глаза она не намерена.

Тем временем Дарья продолжает собирать донаты на студийную версию песни в исполнении своей дочери и благодарит всех, кто уже поддержал выпуск трека.

