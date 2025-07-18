Критик Соседов объяснил, почему считает голос Баскова «неприятным»

Как отметил критик, его недавние слова были искажены журналистами, и он никогда не говорил о том, что Баскову стоит уйти со сцены.

По его мнению, в его слова был заложен смысл о том, что артиста просто стало слишком много в телеэфире, чего быть не должно. Невозможно смотреть по сто раз в день даже на самого талантливого певца.

«И невозможно слушать и видеть одного и того же артиста любой величины, любой степени дарования. Вот об этом я говорил, а не о том, что он должен уйти со сцены. И я еще говорил о том, что, конечно, его время тоже уходит, потому что он представитель, как ни крути, той старой эстрадной школы», — заявил Соседов.

Более того, критик указал на то, что Басков выращен на Людмиле Зыкиной и Муслиме Магомаевой. А на сегодняшний день кумиры уже сменились, хоть и с куда меньшим талантом. Так, главная мысль его слов — сейчас настало время не самых талантливых, а время Баскова попросту прошло, поэтому его появление на экранах необходимо сократить.