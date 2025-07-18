Критик Соседов объяснил, почему считает голос Баскова «неприятным»
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему считает голос Николая Баскова «неприятным», сообщает «Вечерняя Москва».
Как отметил критик, его недавние слова были искажены журналистами, и он никогда не говорил о том, что Баскову стоит уйти со сцены.
По его мнению, в его слова был заложен смысл о том, что артиста просто стало слишком много в телеэфире, чего быть не должно. Невозможно смотреть по сто раз в день даже на самого талантливого певца.
«И невозможно слушать и видеть одного и того же артиста любой величины, любой степени дарования. Вот об этом я говорил, а не о том, что он должен уйти со сцены. И я еще говорил о том, что, конечно, его время тоже уходит, потому что он представитель, как ни крути, той старой эстрадной школы», — заявил Соседов.
Более того, критик указал на то, что Басков выращен на Людмиле Зыкиной и Муслиме Магомаевой. А на сегодняшний день кумиры уже сменились, хоть и с куда меньшим талантом. Так, главная мысль его слов — сейчас настало время не самых талантливых, а время Баскова попросту прошло, поэтому его появление на экранах необходимо сократить.