Критик Соседов назвал российских звезд, достойных «Грэмми»
По мнению музыкального критика Сергея Соседова, в российской музыкальной индустрии есть артисты, обладающие потенциалом для получения премии «Грэмми». Он выделил Полину Гагарину и Диму Билана как примеры таких певцов, сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, сегодня эти артисты пользуются огромной популярностью, так как являются одними из самых талантливых вокалистов на российской эстраде.
«Я считаю, что у Димы Билана было очень много шансов прославиться именно в Голливуде, получить „Грэмми“, после всех международных проектов и „Евровидения“ его уже знали в Европе, а потом и в США. Но певец не воспользовался шансом, захотел работать на свою публику, что весьма похвально», — отметил Соседов.
Он добавил, что Полина Гагарина также имела и до сих пор имеет все шансы стать певицей с мировым именем. По его словам, она действительно очень талантливая исполнительница и является лидером в списке российских артистов, кто мог бы претендовать на «Грэмми».
Однако проблема в том, что эта премия редко присуждается исполнителям, поющим на русском языке. Хотя в номинациях иногда появляются артисты, поющие не на английском, их не так много. Американцы всегда отдают предпочтение своим певцам, у них другие музыкальные предпочтения, и им сложно понять уникальность русской музыки. Но важно понимать, что в России тоже есть достойные артисты, продолжил критик.
В то же время Сергей Лазарев и Филипп Киркоров, по его мнению, не заслуживают «Грэмми».
«Слишком у них песни поверхностные, и не тянут они на такую статуэтку», — заключил Соседов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.