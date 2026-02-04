По мнению музыкального критика Сергея Соседова, в российской музыкальной индустрии есть артисты, обладающие потенциалом для получения премии «Грэмми». Он выделил Полину Гагарину и Диму Билана как примеры таких певцов, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, сегодня эти артисты пользуются огромной популярностью, так как являются одними из самых талантливых вокалистов на российской эстраде.

«Я считаю, что у Димы Билана было очень много шансов прославиться именно в Голливуде, получить „Грэмми“, после всех международных проектов и „Евровидения“ его уже знали в Европе, а потом и в США. Но певец не воспользовался шансом, захотел работать на свою публику, что весьма похвально», — отметил Соседов.

Он добавил, что Полина Гагарина также имела и до сих пор имеет все шансы стать певицей с мировым именем. По его словам, она действительно очень талантливая исполнительница и является лидером в списке российских артистов, кто мог бы претендовать на «Грэмми».

Однако проблема в том, что эта премия редко присуждается исполнителям, поющим на русском языке. Хотя в номинациях иногда появляются артисты, поющие не на английском, их не так много. Американцы всегда отдают предпочтение своим певцам, у них другие музыкальные предпочтения, и им сложно понять уникальность русской музыки. Но важно понимать, что в России тоже есть достойные артисты, продолжил критик.

В то же время Сергей Лазарев и Филипп Киркоров, по его мнению, не заслуживают «Грэмми».

«Слишком у них песни поверхностные, и не тянут они на такую статуэтку», — заключил Соседов.

