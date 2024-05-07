Кристина Орбакайте согласилась на бесплатное выступление в Кремле

Орбакайте готова приехать в Россию, чтобы выступить на главной сцене страны в честь Дня защиты детей. Артистка планирует исполнить знаменитую композицию своей матери Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет».

С певицей вели переговоры о выступлении в течение нескольких месяцев. Все же она приняла предложение организатора фестиваля Вячеслава Шаинского, сына знаменитого композитора Владимира Шаинского.

Исполнительница даже отказалась от заявленного гонорара в 5,5 млн рублей. Теперь Орбакайте может выйти на сцену Кремля вместе с Ларисой Долиной, Анитой Цой, Димой Биланом. При этом организаторы уточнили, что певица до сих пор не согласовала свое расписание на этот период.

Ранее пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский заявил, что впервые слышит о том, что Орбакайте якобы выступит на концерте «Все лучшее — детям!». Он также обратил внимание, что концертная программа может быть изменена даже непосредственно в день проведения события.