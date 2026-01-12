«Кринж» и «альтушка»: Прохор Шаляпин выпустит песню на языке зумеров

Популярный артист Прохор Шаляпин активно изучает современный молодежный сленг, который используют зумеры. Он рассказал о своих успехах в освоении нового языка и о том, где эти знания могут быть полезны, сообщает Общественная Служба Новостей .

Шаляпин отметил, что с энтузиазмом взялся за изучение новых терминов и уже добился определенных успехов.

«Современный сленг зумеров — это целое искусство. Я уже выучил некоторые топовые фразы, которые мне позволяют оставаться с молодым поколением на одной волне. Например, распиаренное уже слово „кринж“ — его даже моя мама знает, а вот слова „альтушка“, „тянка“ и подобные — это уже для более продвинутого уровня», — признался Прохор.

Артист объяснил, что часто работает с блогерами, среди которых много представителей поколения Z. Чтобы избежать недопониманий, певец старается установить ментальную и речевую связь с новым поколением.

«Многие скажут, мол, зачем это Прохору Шаляпину, который известен дружбой с поколением совсем не юных девчат. Но мне тоже нужно оставаться в тренде, потому что некоторые дамы, которым перевалил седьмой десяток, как на родном общаются на зумерском сленге. Нужно их догонять», — добавил артист.

Шаляпин признался, что у него есть идея записать песню в народном стиле, в которой он планирует использовать все новые выученные фразы.

