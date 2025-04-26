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Козловский заработает 3,5 млн рублей с моноспектакля «Фрэнк» в Москве

Актер Данила Козловский возвращается в РФ. В первый раз за три года он выступит перед публикой и заработает на этом 3,5 млн рублей, сообщает SHOT .

В Москве 20 июня Козловский проведет моноспектакль «Фрэнк» в Театре эстрады. За выступление артист получит 3,5 млн рублей.

Билеты были распроданы меньше, чем за сутки. В зале было 952 места. Стоимость каждого от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

С 2022 года Козловский ушел в отпуск за свой счет в Малом драматическом театре. Переговоров о его возвращении на сцену не проводилось.

Ранее сообщалось, что на моноспектакле «Фрэнк» Козловский расскажет посетителям личную историю от первого лица.