Кожаный стул и вентилятор: каким будет кабинет для Ефремова на швейной фабрике

Фабрика показала, как будет выглядит потенциальный кабинет Ефремова. Там стандартная офисная обстановка: рабочий стол, компьютер, кожаный стул. На снимке также можно увидеть вентилятор, канцелярские принадлежности и наушники.

Письмо с соответствующим деловым предложением направили в ИК №4 Белгородской области, где актер отбывает наказание. После освобождения с Ефремовым готовы обсудить сотрудничество. Также потенциальный наниматель готов помочь с переездом, предоставить Ефремову трехразовое питание в корпоративном ресторане и служебный кабинет в административном здании фабрики.

«Одни ему отказали, другие отказали, многие отвернулись от него… А кто мы такие, чтобы осуждать? Для этого есть суд. А бросать гениального артиста, человека-легенду тоже нехорошо. Ефремов очень умный, образованный и талантливый. Я уверен, что он сделал выводы, многое переосмыслил в своей жизни», — сказал Лукьянчиков.

Ранее СМИ писали со слов заключенных, отбывающих наказание вместе с актером, что он искренне корит себя за то пьяное ДТП, что он встал на путь исправления.

Ефремов выйдет на свободу раньше срока. Ему одобрили условно досрочное освобождение из-за тяжелого состояния здоровья. У актера развивается осложнение на фоне перенесенной коронавирусной инфекции.

Ожидается, что Ефремов выйдет на свободу 9 апреля. Он раз в месяц должен будет отмечаться в надзорных органах.

Осенью 2020 года знаменитого актера приговорили к 8 годам тюрьмы из-за смертельного ДТП. В тот день Ефремов сел пьяным за руль и устроил аварию, в ходе которой погиб человек. Позже приговор сократили до 7,5 лет, так как артист возместил моральный вред.