Концертный директор Юрия Антонова опроверг слухи о завершении карьеры певца
Фото - © irina vasilevica / Фотобанк Лори
Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова Олег Давыдов опроверг сообщения о завершении его сценической карьеры из-за состояния здоровья, сообщает ТАСС.
«Не соответствует (действительности распространившаяся информация — ред.)», — заявил представитель артиста, отвечая на вопрос о прекращении концертов по причине нездоровья.
До этого в прессе появились сведения о том, что Юрий Антонов прекращает выступления в связи с ухудшением самочувствия.
В 2025 году музыкант сообщал о намерении уменьшить количество гастролей из-за возраста. 19 февраля 2026 года певцу и композитору исполнится 81 год.
