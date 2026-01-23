Концертный директор Юрия Антонова опроверг слухи о завершении карьеры певца

сегодня в 12:22

Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова Олег Давыдов опроверг сообщения о завершении его сценической карьеры из-за состояния здоровья, сообщает ТАСС .

«Не соответствует (действительности распространившаяся информация — ред.)», — заявил представитель артиста, отвечая на вопрос о прекращении концертов по причине нездоровья.

До этого в прессе появились сведения о том, что Юрий Антонов прекращает выступления в связи с ухудшением самочувствия.

В 2025 году музыкант сообщал о намерении уменьшить количество гастролей из-за возраста. 19 февраля 2026 года певцу и композитору исполнится 81 год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.