Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в Пушкинском округе 20 февраля

сегодня в 22:07

20 февраля в Доме культуры «Пушкино» состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Пушкинский.

Жителей и гостей округа приглашают на праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. Мероприятие пройдет 20 февраля, в четверг в 14:00 в ДК «Пушкино». Вход свободный.

На концерте творческие коллективы представят военные песни, наполненные патриотическим духом и любовью к Родине.

Мероприятие пройдет в теплой, дружеской обстановке, где каждый сможет выразить свою признательность и уважение тем, кто с гордостью защищает свою страну, отмечается в сообщении.