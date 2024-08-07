Концерт экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт бывшего фронтмена «Агаты Кристи» Глеба Самойлова из-за возникшего ранее скандала, когда он появился на сцене в неадекватном состоянии, сообщает SHOT .

Музыкант должен был выступить 9 августа на сцене «Фабрики Event Hall». Однако организаторы сообщили, что концерт будет отменен, так как его запретили правоохранители. Предварительно, выступление перенесли на 4 января.

Отмечается, что на отмене концерта в Екатеринбурге настояли активисты из «Русской общины» после скандала в Красноярске. Тогда зрители обвинили музыканта в том, что он вышел на сцену в неадекватном состоянии. Кроме того, общественники заявили, что Самойлов осуждал СВО и критиковал российские власти.

В конце июля Самойлов выступал в Красноярске. Поклонники заявили, что на сцену музыкант вышел уставшим, не попадал в ноты и даже не смог закончить песню.