Глеб Самойлов следом за Глюкозой опозорился на сцене Красноярска

Экс-солист «Агаты Кристи» Самойлов не смог попасть в ноты в Красноярске

Бывший солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов опозорился на сцене Красноярска в рамках фестиваля «Небофест» спустя короткое время после скандального выступления в этом же городе певицы Натальи Ионовой, известной как Глюкоза, сообщает Mash .

По мнению пользователей Сети, Самойлов вышел на сцену чуть живой, не попадал в ноты, а на песне «Ковер-самолет» совсем не смог петь. За него пришлось отдуваться гитаристу — микрофон отдали именно ему для завершения композиции.

Самойлов стойко старался держаться на сцене и не покинул ее, пока 40-минутная программа выступления не закончилась.

Ранее в Красноярке певица Глюкоза вышла на сцену в невменяемом состоянии, не могла петь, трогала себя за интимные места и говорила странные вещи в микрофон. Зрители городского концерта остались недовольны выступлением артистки.