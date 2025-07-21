Концерт дирижера Валерия Гергиева в Италии отменили из-за жалоб

В Италии должен был состояться концерт российского дирижера Валерия Гергиева. Однако его отменили из-за «близости» артиста к российским властям, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Ansa.

Симфонический концерт под управлением Гергиева был запланирован на 27 июля. Выступление должно было состояться в Королевском дворце в Казерте в рамках фестиваля «Лето короля», однако оно вызвало массу дискуссий в Европе.

Министерство культуры Италии выступило против того, чтобы российский дирижер принимал участие в концерте. Чиновники заявили, что у Гергиева «дружеские отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.

В итоге руководство дворца, на территории которого проводится фестиваль, решил отменить концерт. Оно объяснило это тем, что концерт Гергиева мог быть воспринят как «инструмент российской пропаганды».