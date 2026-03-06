сегодня в 18:44

Концерт американского рэпера Flo Rida в Москве перенесли на май

Американский рэпер Flo Rida (Трэмар Диллард) должен был дать концерт в Москве в марте, но выступление пришлось перенести на май, сообщает ТАСС .

Концерт Flo Rida в российской столице был запланирован на 8–9 марта. Но теперь его перенесли на 2–3 мая.

Причина — обострение конфликта на Ближнем Востоке. Организаторы выступления рэпера подчеркнули, что все купленные билеты остаются в силе.

Диллард хотел дать концерты в России в начале весны 2026 года. У него были запланированы выступления в Москве, Краснодаре и Новосибирске.

Американский рэпер наиболее известен треком Low, написанным совместно с T-pain. Песня удерживала первое место в Billboard Hot 100 в течение 10 недель.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.