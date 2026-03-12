Колорист Светлая: любой бы орал дурниной, если бы ему сожгли волосы при покраске

Сертифицированный мастер по реструктуризации волос и колорист Аля Светлая рассказала РИАМО, что до такого состояния, как продемонстрировал шоумен Гоген Солнцев в своей публикации в соцсетях, да и в принципе до пятой степени повреждения, волосы довести сложно.

«Первой ошибкой было то, что, скорее всего, он пришел на процедуру с чистой головой, а второй — в технологии и выборе оксида: скорее всего, его обесцвечивали на 6% или 9% и, когда в первую очередь прокрашивали корни, зашли на уже обесцвеченную длину», — сказала мастер.

По предыдущим фото и видео видно, что Гоген хорошо ухаживает за своими волосами, и, скорее всего, делает ботокс.

«Есть фотографии, где по «набитости» и плотности волос + объеме, который держится в прическах, такой вывод можно сделать», —отметила Светлая.

По словам мастера, важно приходить с грязной головой на такие процедуры, чтобы на волосах и на коже головы был хоть какой-то защитный слой.

«В случае, если волосы не мыли хотя бы двое суток, то жжения кожи головы от осветляющего состава быть не должно. Если же клиент пришел с чистыми волосами, то ему будет тяжело понять, что что-то делают не так, потому что даже на оксиде с низким процентом кожа головы может зудеть в таком случае», — добавила Светлая.

По мнению колориста, такие повреждения уже не исправить, и волосы, если их не сбрить, сами постепенно выпадут. В самых редких случаях может помочь холодная реструктуризация волос, но чаще всего люди не хотят ходить с проплешинами и ждать, когда произойдет чудо.

Ранее российский эпатажный шоумен, звезда шоу «Дом-2» Илья Солнцев, более известный как Гоген Солнцев, опубликовал в одной из соцсетей видео из салона красоты, где ему при обесцвечивании сожгли волосы и нанесли химическую травму коже головы.

