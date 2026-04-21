Коллектив Раменского округа победил на фестивале в Москве

Танцевальный коллектив «Созвездие» гимназии №2 из Раменского округа завоевал Гран-при международного фестиваля «Наследники талантов», который прошел 18 апреля в московском театре «Золотое кольцо». Конкурс состоялся при поддержке министерств культуры и образования РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль-конкурс «Наследники талантов» прошел 18 апреля в театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» в Москве. Организатором выступил АНО ДПО центр «Культурное наследие». В мероприятии приняли участие творческие коллективы из разных регионов страны.

Танцевальный коллектив «Созвездие» отделения дополнительного образования гимназии №2 города Раменское под руководством Натальи Тороповой стал триумфатором конкурса. Артисты завоевали Гран-при и пять наград высшего достоинства.

Лауреатами первой степени стали постановки «Заклички весны», «Обережные», «Красота внутри каждого» и «Как бы не вляпаться». Танец «Начало новой эпохи или первые зеленые следы» получил звание лауреата второй степени. Кроме того, коллектив отмечен специальной номинацией «За балетмейстерскую интерпретацию хореографического материала в постановке» за номер «Как бы не вляпаться». Наталью Торопову наградили благодарностью за высокий профессиональный уровень подготовки участников фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.