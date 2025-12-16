Киркоров заявил, что расстраивается из-за нападок на Пугачеву

Российский певец и бывший муж певицы Аллы Пугачевой, Филипп Киркоров, заявил, что его расстраивают всякого рода нападки на его экс-супругу, которая вместе с семьей покинула Россию, сообщает kp.ru .

Киркоров выразил огорчение в связи с критикой в адрес Пугачевой. По мнению певца, нападки на артистку абсолютно безосновательны.

«Меня это расстраивает. Это человек, с которым у меня связана личная жизнь. Мы дали друг другу очень много, у нас был замечательный период жизни. Я знаю, какой это человек. Все эти гнусные пасквили и наговоры, что она кому-то перекрывала кислород, это все ложь и клевета — абсолютная неправда и клевета», — заявил Киркоров.

Певец напомнил о «Рождественских встречах» Пугачевой в конце 80-х, когда Пугачева оказывала поддержку начинающим исполнителям и направляла доходы от выступлений на помощь жертвам землетрясения в Армении.

Киркоров также акцентировал внимание на том, что подобные обвинения зачастую исходят от несостоявшихся в профессии людей.

Ранее сообщалось, что телеведущая Оксана Федорова отказалась комментировать поведение Пугачевой, которая больше не живет в России.

