Киркоров заявил, что ему помогает работать искусственный интеллект

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что ему очень помогает в работе искусственный интеллект. У певца есть целая команда, которая отражает его творчество с помощью нейросетей, сообщает ТАСС .

«Например, мой партнер Вадим Юмаев и его команда занимаются тем, что помогают мне реализовывать музыкальные проекты и вообще отражать мою жизнь с помощью искусственного интеллекта. Они помогают раскрашивать, создавать визуальный контент», — рассказал Киркоров.

В качестве примера он также привел репортажи в своих аккаунтах в соцсетях с конкурса «Новая волна — 2025». По словам артиста, все видео сделала его команда. Исполнитель считает, что ИИ — это «новое слово в репортажном искусстве». Его используют и молодые артисты, ведь нынешнюю публику так сложно удивить.

С помощью нейросети создан и клип знаменитости «Одинокая нежная». Киркоров подчеркнул, что всегда был в авангарде технических новинок. Он напомнил и о своих старых работах.

«Когда появилась возможность совмещать мультипликацию с живым артистом, я первым выпустил клип „Зайка моя“, где я был живым, а все вокруг — нарисованное. На сцене я всегда стараюсь внедрять новаторские идеи», — добавил он.