Киркоров рассказал о состоянии модельера Юдашкина перед смертью

Певец Филипп Киркоров вспомнил последнюю встречу с покойным модельером Валентином Юдашкиным. По словам артиста, его друг не был похож сам на себя, сообщает The Voice .

Незадолго до смерти Юдашкин попросил жену Марину пригласить в гости Киркорова. Мужчины дружили долгие годы. У певца был очень напряженный график, но он смог найти время, чтобы приехать в дом к Юдашкиным. Их встреча состоялась в апреле прошлого года, а в мае модельера не стало.

«Сидит Валя… Зная Валентина, я понимал, что это не Валентин. Он улыбнулся, он узнал меня, он в полном сознании был. И я даже не понимал, о чем можно разговаривать», — вспомнил Киркоров.

Исполнитель напомнил другу, что в скором времени у него будет концерт. Он пригласил Юдашкина на мероприятие и тот пообещал прийти, но этому не суждено было произойти.

По словам Киркорова, у него очень много костюмов, пошитых Юдашкиным. Один из его любимых — сиреневый с золотом, который был создан специально для выступления на «Евровидении» в 1995 году.

В 2016 году стало известно, что Юдашкин борется с раком почки. Все же болезнь победила известного модельера. Его не стало 2 мая 2023 года на 59-м году жизни.