Киркоров проиграл 20 млн рублей команде Дорохова в финале шоу «Звезды»

сегодня в 11:10

Им составляли конкуренцию команды Джигана, Дмитрия Маликова, Леры Кудрявцевой, Азамата Мусагалиева и Филиппа Киркорова. С последним развернулась ожесточенная борьба, но поп-король все-таки проиграл.

В жюри шоу входили юморист Гарик Харламов, певец Сергей Жуков, рэпер Тимати, блогеры Валя Карнавал и Артемий Лебедев. Они в финале телепрограммы могли распределить баллы от 1 до 6 для выявления самой сильной и слабой команды.

Второе место у «Астаны» (Азамат Мусагалиев), еще в топ-3 «Борцы» (Филипп Киркоров). Меньше всего голосов получили «Раисы» (Лера Кудрявцева).

Команда «Регионы» сразу заявила, что выигрыш пойдет на благотворительность.