Киркоров поделился редким снимком с умершей от рака Фриске

Поп-король Филипп Киркоров поделился ранее неопубликованным фото с Жанной Фриске и почтил таким образом память певицы, которой 8 июля исполнилось бы 50 лет, сообщает The Voice Mag .

Родные, близкие и коллеги Фриске почтили память артистки, скончавшейся от онкозаболевания. Так, Киркоров опубликовал совместное фото с певицей. На снимке артисты вместе стоят на сцене. Фриске положила руку на плечо поп-короля, а тот держит ее за талию.

Киркоров стал одним из тех, кто помог певице начать карьеру в шоу-бизнесе.

Жанна Фриске прославилась благодаря своей эстрадной деятельности. Она выступала в составе группы «Блестящие» и как сольная певица.

Звезда узнала о своей болезни спустя несколько месяцев после родов сына Платона. Артистка боролась за жизнь, но рак головного мозга оказался сильнее. Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. 8 июля 2024 года ей могло бы исполниться 50 лет.