Глава Ступина Сергей Мужальских провел личный прием граждан

В приеме участвовали руководитель следственного отдела по городу Ступино ГСУ Следственного комитета России по Московской области Денис Бояринов, профильные заместители главы округа и руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко.

Один из вопросов касался старого колодца перед земельным участком заявителя в деревне Старая Кашира. Участники приема решили организовать встречу с жителями, чтобы выяснить, насколько востребован колодец, и рассмотреть возможность его переноса или демонтажа.

Также обсудили ремонт кровли и восстановление отопления в квартире заявителя в селе Старая Ситня, где произошло залитие. Для оценки ущерба и определения размера компенсации планируют привлечь независимого эксперта. Представитель управляющей компании дополнительно проверит кровлю после ранее проведенного ремонта. Кроме того, будет рассмотрен вопрос обеспечения надлежащего отопления квартиры.

Поддержка участников и ветеранов специальной военной операции и оперативное решение их вопросов остаются на постоянном контроле администрации городского округа Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.