«БиоПроект Пересвет» в Сергиево-Посадском округе увеличил выработку на 19%

Предприятие «БиоПроект Пересвет» из Сергиево-Посадского округа повысило выработку на 19% благодаря оптимизации производства канализационно-насосных станций. Инструменты бережливого производства внедрили без дополнительных вложений, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «БиоПроект Пересвет» производит емкостное оборудование из композитных материалов для очистных сооружений. Пилотный проект по оптимизации выпуска канализационно-насосных станций предприятие реализовало при участии Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Эксперты РЦК вместе с сотрудниками предприятия проанализировали производственные процессы и пересмотрели организацию работы. Внедрение инструментов бережливого производства позволило увеличить выработку на 19% без дополнительных вложений. Компания планирует продолжить эту работу и ежегодно повышать производительность труда на 5%.

Участники проекта «Производительность труда» могут бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов РЦК Московской области.

Федеральный проект входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Информация о поддержке бизнеса в Московской области доступна на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.