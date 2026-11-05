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Жители центра Кемерова начали лепить снеговиков для флешмоба

Общество
ТУ Центрального района г. Кемерово

Фото - © ТУ Центрального района г. Кемерово

В Центральном районе Кемерова горожане создают снежные фигуры и делятся фотографиями в рамках флешмоба «Привет от нашего Снеговика — вашему Снеговику!», сообщает Сiбдепо.

Территориальное управление Центрального района уже разместило подборку первых работ. На снимках участники показали снеговиков, которых слепили для акции.

Жители могут присоединиться к флешмобу, разместив фотографию своего снеговика в комментариях под соответствующей записью в сообществе территориального управления во «ВКонтакте».

«Присоединяйтесь к веселью! Лепите снеговиков, фотографируйте их и присылайте в комментарии к посту в нашей группе ВКонтакте. Будем рады каждому снежному герою!» — обратились к жителям представители территориального управления Центрального района Кемерова.

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