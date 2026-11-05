Мострансавто опубликовало архивные фотографии автобусов и жизни предприятия

Мострансавто 5 ноября, в День рассматривания старых фотографий, разместило в социальных сетях архивные кадры об истории подмосковного автобусного транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На опубликованных снимках запечатлены автобусы прошлых лет и моменты из жизни Мострансавто.

Предприятие предложило жителям Подмосковья присоединиться к акции и поделиться своими фотографиями, связанными с его работой. Такие кадры помогают сохранить память о развитии общественного транспорта региона и людях, ставших частью его истории.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.