Икра трески заменит красную на праздничном столе от 750 рублей за килограмм

На фоне рекордного подорожания красной икры из-за провальной путины более доступной заменой может стать натуральная икра трески, минтая или сельди, сообщает «ФедералПресс» .

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев привел средние цены за килограмм: икра трески стоит около 750 рублей, минтая — 857 рублей, сельди — 920 рублей. За год цены выросли примерно на 5–8%. В 2026 году число покупок белой икры увеличилось на 19%, икры минтая — на 22%.

Натуральная белая икра содержит полноценный животный белок, омега-3, витамины и минералы. В икре трески есть витамины B12, D и E, селен, в икре минтая — B12 и фосфор. Икра щуки отличается высокой концентрацией йода и железа, а крупные икринки палтуса позволяют использовать ее как альтернативу черной икре.

Имитированную икру делают с помощью альгината натрия или агар-агара, ароматизаторов и красителей. Структурированная разновидность содержит икорный сок натуральной икры. Упаковка имитации лососевой икры весом 230 граммов стоит около 90–110 рублей. Она подходит прежде всего для украшения закусок.

«В имитированной икре почти нет животного белка и ценных жиров, характерных для настоящей икры», — отметил Толкачев.

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