Российские военные медики оказывают помощь раненым в подземном госпитале морской пехоты на Добропольском направлении. Учреждение посетила военный корреспондент Юлия Мартовалиева, сообщает RT .

Большинство пациентов госпиталя получили ранения при атаках беспилотников. Врачи обрабатывают раны и стабилизируют состояние бойцов, затем направляют их в районную клиническую больницу.

«В зависимости от обстановки там, наверху, в течение нескольких часов раненых должны забирать», — рассказал главный хирург группировки войск «Центр» полковник медицинской службы Виктор Чуприк.

По его словам, ночью эвакуацию не проводят из-за опасности. Сроки транспортировки зависят от ситуации на поверхности. Подземный госпиталь считается одним из наиболее защищенных медицинских объектов вблизи передовой и служит вторым важнейшим пунктом эвакуации раненых.

Ранее майор медицинской службы Сергей Гречнев рассказал Мартовалиевой, что врачи госпиталя 37-го отдельного медицинского батальона проводят сложные операции, включая протезирование сосудов, и стараются сохранить конечности бойцов даже при тяжелых травмах.

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