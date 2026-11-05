Товарооборот Беларуси вырос на 20,9% за девять месяцев 2026 года Экономика 05 ноября 2026 15:52

Внешняя торговля товарами Беларуси за январь — сентябрь 2026 года достигла 77 млрд 449,7 млн долларов — на 20,9% больше, чем годом ранее, сообщает «Царьград».

Белстат разместил статистику внешней торговли на официальном сайте. На эти данные ссылается БЕЛТА. За отчетный период Беларусь экспортировала товаров на 36 млрд 774,6 млн долларов. Импорт составил 40 млрд 675,1 млн долларов. В текущих ценах экспорт вырос на 22,9% по сравнению с январем — сентябрем 2025 года, импорт — на 19,2%. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.