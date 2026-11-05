19 человек заразились червями-сосальщиками из-за вяленой рыбы под Саратовом
Сразу 19 человек заразились червями-сосальщиками после употребления вяленой рыбы. Продукт купили в пивном магазине в Саратовской области, сообщает Mash.
Инцидент произошел в городе Пугачев. Все заболевшие купили язя в местном пивном магазине. В рыбе нашли опасного паразита, вызывающего описторхоз.
В итоге с продажи сняли 35 кг продукции, реализацию рыбы остановили.
Описторхоз вызывают плоские черви. Ими можно заразиться при употреблении плохо обработанной рыбы. У пациентов наблюдается высокая температура, сыпь, рвота и боли в суставах.
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