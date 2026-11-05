В Богородском округе более 1 тыс детей освоили безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом»

В Богородском городском округе завершилась образовательная кампания «Безопасный маршрут». Более 100 младшеклассников из Ногинска получили специальные наборы и на практике разобрали, как избежать опасных ситуаций по дороге на занятия и обратно, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Подмосковья.

Кампания проходила в Подмосковье с 22 октября по 5 ноября. Ее участниками стали ученики младших классов, которые с помощью дидактических наборов учились самостоятельно составлять безопасные маршруты. Проект реализуют Минтранс Московской области, региональная Госавтоинспекция и «Лаборатория дорожной культуры Урбантех».

«В рамках кампании более 300 школьников из Коломны, Дмитрова и Ногинска получили возможность на практике построить безопасные маршруты от дома до школы. Для нас принципиально важно сочетать развитие дорожной инфраструктуры с профилактической работой, направленной на формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Финальное занятие состоялось в МБОУ «Центр образования № 1 имени Героя России Андрея Завьялкина» в Ногинске. Более 100 школьников получили персональные наборы. В комплект входят игровое поле для построения маршрута, наклейки с дорожными знаками, элементами городской инфраструктуры и персонажами. А еще световозвращающий стикер, который можно разместить на одежде или рюкзаке, чтобы ребенок был заметнее для водителей в темное время суток.

«Главная задача образовательного проекта „Безопасный маршрут“ — научить детей применять теоретические знания в области безопасности дорожного движения в реальной городской среде и на своем личном маршруте. Наборы, которые используются при проведении занятий, полезны не только на школьном уроке — это удобный практический инструмент и для родителей. Можно разобрать с ребенком его безопасные маршруты от дома и к тем местам, которые он наиболее часто посещает», — рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Севостьянов.

Наборы «Дом-Школа-Дом» впервые представили школьникам Домодедово в декабре 2025 года. С тех пор их получили уже почти 1 000 детей в Подмосковье.

«Мы стремимся сделать изучение ПДД для детей не только полезным, но и интересным. Наборы „Дом-Школа-Дом“ помогают в игровой форме разобраться в дорожных знаках, научиться замечать потенциальные опасности и самостоятельно выстраивать безопасный маршрут. Видя, с каким интересом дети выполняют задания, мы понимаем, что такой практический формат действительно вовлекает их в обучение», — поделился руководитель социального проекта «Лаборатория дорожной культуры Урбантех» Константин Агуреев.

Путь к знаниям должен быть не только интересным, но и безопасным. Благодаря таким наборам дети сами могут выстроить свой маршрут, найти на нем опасные места и научиться их обходить.