Юлия Гацковская из Кузбасса стала лучшим психиатром России

Юлия Гацковская победила в номинации «Лучший психиатр — 2026» Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, передает Сiбдепо .

Гацковская заведует отделением амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Кузбасской клинической психиатрической больницы. О ее победе сообщило Министерство здравоохранения Кузбасса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил ей награду на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2026».

На том же конкурсе специальную премию за создание нового направления в медицине получила Ирина Молдавская. Она заведует неврологическим отделением для лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения Кузбасского кардиодиспансера.

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