Глава МИД Лаоса Фомвихан начал официальный визит в Беларусь

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан 5 ноября прибыл с официальным визитом в Минск, сообщает «Царьград» .

Программу визита Фомвихан начал со встречи с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым.

Глава внешнеполитического ведомства Лаоса также проведет переговоры с руководством парламента и Совета Министров Беларуси.

Государства установили дипломатические отношения 7 февраля 1994 года. Страны строят политическое сотрудничество на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки и поддерживают диалог на высшем уровне.

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