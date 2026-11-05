Мособлэнерго восстановило в ДНР более 2 км электролиний и шесть подстанций

Энергетики «Мособлэнерго» восстановили более двух километров воздушных линий электропередачи и шесть трансформаторных подстанций в Новоазовском районе ДНР, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики Московской области продолжают восстановительные и ремонтные работы в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики. Обновление распределительных сетей направлено на надежное электроснабжение социально значимых объектов и жилых массивов.

Сотрудники «Мособлэнерго» восстановили более двух километров воздушных линий электропередачи, устранив повреждения, вызванные боевыми действиями или износом. Также они восстановили шесть трансформаторных подстанций. Эти работы обеспечили бесперебойную передачу электроэнергии потребителям и позволили снизить риск сбоев при пиковых нагрузках.

Отдельным направлением стала реконструкция систем электроснабжения пяти общеобразовательных школ и одного детского сада. Работы позволят обеспечить безопасные и комфортные условия для занятий, стабильную работу отопления, освещения и компьютерных классов в текущем учебном году.

«Реконструкция сетей и подстанций, а также обновление систем в школах и детских садах позволили значительно повысить надежность энергоснабжения и снизить риск возникновения технологических нарушений», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Министр назвал модернизацию инфраструктуры приоритетом для восстановления нормальной жизнедеятельности ДНР. Энергетики продолжают мониторинг состояния сетей, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение всех потребителей района.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.