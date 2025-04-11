Киркоров назвал Крутого единственным большим другом в шоу-бизнесе

Певец Филипп Киркоров поделился, что все, с кем его связывают близкие отношения, не принадлежат к миру шоу-бизнеса, но есть и исключения, сообщает «Пятый канал» .

«Единственный, на кого я могу рассчитывать всегда — (композитор — ред.) Игорь Крутой. Это мой единственный большой друг в шоу-бизнесе. И Яна Рудковская», — сказал Киркоров.

Он также отметил, что ему комфортно сотрудничать с певцами Николем Басковым, Александром Буйновым, певицами Севиль, Люсей Чеботиной и Мари Краймбрери. Еще артист с уважением относится к «патриархам», к которым причислил Льва Лещенко, Юрия Николаева и Евгения Петросяна.

Как пояснил Киркоров, в шоу-бизнесе среди артистов все равно «какая-никакая ревность есть». Поэтому там нет ни любви, ни дружбы.