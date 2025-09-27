Кира Найтли отказалась от съемок в новой части «Пиратов Карибского моря»

40-летняя актриса Кира Найтли призналась, что не хочет возвращаться к роли Элизабет Суонн в новой части франшизы «Пираты Карибского моря», сообщает Super.ru со ссылкой на NYpost.

По словам звезды, съемки в таких лентах требуют огромного времени и сил. При этом контроль над процессом неполный. Она рассказала, что съемки в «Пиратах» когда-то негативно повлияли на ее здоровье — у звезды был психический срыв в 22 года.

Актриса заявила, что даже не помнит, чем закончилась история ее персонажа. К тому же, съемки новой части ленты с ней никто не обсуждал.

«Что с ней произошло? Я даже не помню, что случилось. Так что не совсем уверена, куда она должна идти дальше», — сказала Найтли про свою героиню.

Актриса предположила, что Элизабет Суонн могла бы стать пиратом.

Несмотря на нежелание возвращаться к съемкам, Найтли призналась, что фильмы данной франшизы открыли для нее путь к вершинам, но вместе с тем поставили под жесткую публичную критику.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Джонни Депп вновь может сыграть главную роль новой части «Пиратов Карибского моря». При этом после скандала с Эмбер Херд актер заявлял, что не хочет возвращаться во франшизу из-за отношения компании Disney, которая встала на сторону его экс-супруги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.