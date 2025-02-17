TheDisInsider: в новых «Пиратах Карибского моря» будет Джонни Депп

Компания Disney приступила к подготовке к съемкам новой части франшизы «Пираты Карибского моря». В ней главную роль сыграет Джонни Депп, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на TheDisInsider.

Продюсеры уже работают над проектом. По данным инсайдеров, Депп вновь воплотит на экране образ капитана Джека Воробья.

Ранее в Disney заявляли, что новый фильм выйдет либо с участием актера, либо нет. Это зависело от того, удастся ли студии помириться с Деппом.

Disney разорвала отношения с актером во время его судебных разбирательств с Эмбер Херд, которая обвинила Деппа в бытовом насилии. Тот подал встречный иск, в итоге суд признал актрису виновной в клевете.

После этого Депп заявил, что не хочет возвращаться в «Пиратов Карибского моря» из-за отношения Disney к себе.

Ранее российская модель и блогер Юлия Власова намекнула в соцсетях, что помолвлена с Джонни Деппом. Она также добавила, что собирается завести ребенка со своим избранником.